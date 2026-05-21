Napoli presentato oggi al Comune il primo gemello digitale immersivo multi-piattaforma della città

Oggi al Comune di Napoli si è svolta una conferenza stampa nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo per presentare Napoli Immersiva, il primo gemello digitale immersivo multi-piatforma della città. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti nel progetto. La piattaforma consente di esplorare virtualmente vari aspetti urbanistici e culturali del territorio napoletano attraverso un ambiente digitale tridimensionale. La realizzazione rientra nell’ambito di Immersive Italy, un’iniziativa più ampia di innovazione digitale.

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Napoli, 21 mag. - (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Napoli Immersiva, il gemello digitale immersivo della città sviluppato nell'ambito di Immersive Italy (www.immersive-italy.it). L'iniziativa, si legge in una nota, gode del patrocinio del Comune di Napoli, che ha riconosciuto il valore strategico del progetto per la promozione del territorio e per lo sviluppo di un turismo più intelligente, accessibile e sostenibile. All'evento hanno partecipato giornalisti, operatori del settore, istituzioni e partner del progetto. Al centro della giornata la presentazione dell'architettura tecnologica di Napoli Immersiva, le demo live sulle piattaforme e un'area test con visori immersivi aperta ai presenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napoli, presentato oggi al Comune il primo gemello digitale immersivo multi-piattaforma della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RiqualifichiAMO, il progetto sociale Pistoia Basket Sullo stesso argomento "Piacenza Digital Twin", presentato alla città il gemello digitale del ComuneÈ stato presentato all’Auditorium Sant’Ilario il progetto “Piacenza Digital Twin”, il gemello digitale del Comune di Piacenza: una piattaforma... Napoli ha il suo gemello digitale immersivo: la città diventerà anche scenario competitivo di FortniteSi è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Napoli Immersiva, il... Napoli, presentato oggi al Comune il primo gemello digitale immersivo multi-piattaforma della cittàNapoli Immersiva nasce per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città attraverso un ecosistema digitale che accompagna, arricchisce e orienta il viaggio reale, senza sostituirlo ... adnkronos.com Il @SSCNapoli in forcing su Arthur #Atta: c'è l' #offerta al centrocampista dell' @Udinese_1896. Un 'tuttocampista' per il #Napoli del futuro. Il numero 14 dell' #Udinese piace, e tanto, al club azzurro. Classe 2003 fisico e dalla spiccata tecnica, l'ex Metz è co x.com