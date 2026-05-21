Durante una trasmissione televisiva, un ex agente ha commentato la possibilità di vedere Roberto Mancini alla guida di una squadra di Serie A. Ha affermato che l’allenatore avrebbe ottime possibilità di adattarsi alla piazza, descrivendola come una realtà che si addice alle sue caratteristiche. La discussione si è concentrata sulle voci di un possibile ritorno in panchina di Mancini in un contesto italiano, senza fare riferimenti specifici alle parti coinvolte.

Roberto Mancini torna al centro delle discussioni sul futuro delle panchine italiane. Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, in onda su A Stile TV, Giorgio De Giorgis ha parlato dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e delle sue possibilità di guidare il Napoli. Le parole dell’ex agente hanno acceso il dibattito attorno al tecnico, indicato come uno dei profili più autorevoli per una big di Serie A. Secondo De Giorgis, l’esperienza internazionale e la mentalità vincente di Mancini potrebbero rappresentare un valore aggiunto anche per un club ambizioso come il Napoli. Mancini-Napoli, De Giorgis ne è sicuro. Giorgio De Giorgis non ha nascosto la sua stima per Roberto Mancini, definendolo un allenatore capace di incidere in qualsiasi realtà italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, più di una suggestione? L’ex agente conferma: “Starebbe benissimo…”

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