Napoli non solo nomi forti | una suggestione in caso di addio di Antonio Conte?

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, che dovrà decidere se proseguire la sua esperienza con il Napoli o valutare l’ipotesi di un ritorno in Nazionale italiana. La situazione si sta evolvendo in un quadro di possibili cambiamenti, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle decisioni del tecnico e alle eventuali ripercussioni sul club partenopeo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, chiamato a sciogliere il nodo tra la prosecuzione della sua avventura con il Napoli e la suggestiva ipotesi di un ritorno in Nazionale italiana. Un bivio delicato, che coinvolge ambizioni personali, prospettive tecniche e la volontà del club azzurro di dare continuità a un progetto iniziato con grandi aspettative. Nel caso in cui Conte decidesse di accettare la sfida azzurra della Nazionale, il Napoli si troverebbe costretto a guardarsi intorno. I nomi accostati alla panchina partenopea sono già numerosi, tra profili di esperienza internazionale e allenatori emergenti pronti al salto di qualità.🔗 Leggi su Dailynews24.it It's JUVE-NAPOLI time: Conte torna a Torino La 1ª volta di Antonio da avversario = Notizie correlate Napoli, De Laurentiis prepara una sorpresa in caso di addio di Antonio Conte?Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Napoli e il sogno di ADL, prendere Cesc Fabregas in caso di addio di Antonio ConteIl possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale Italiana aprirebbe scenari completamente nuovi in casa SSC Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conte analizza la sconfitta del Napoli e rimanda ogni discorso sul futuro: Restiamo in silenzio, il mio nome fa riempire paginate e trasmissioni; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; FLASH| Antonio Conte nuovo CT dell'Italia, è la prima scelta se sale Malagò! Il Napoli studia 3 nomi per sostituirlo; Non solo un risiko Nazionale. Conte-Napoli, diversi calciatori fuori dal progetto in caso di conferma: i nomiIl futuro di Antonio Conte potrebbe essere ancora legato a SSC Napoli. Nelle prossime settimane è atteso un confronto decisivo con la dirigenza azzurra, ... dailynews24.it Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a NapoliDe Laurentiis ha già la sua lista di nomi che potrebbero sostituire Conte a Napoli. Tra questi, resta un candidato forte Italiano. ilnapolista.it A decidere la gara è Adrien Rabiot al 41' su assist di Leao. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare la formazione di Antonio Conte in classifica, a quota 66 punti #Tuttosport #VeronaMilan #SerieA x.com IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. A decidere la gara è Adrien Rabiot al 41' su assist di Leao. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare la formazione di Antonio Conte - facebook.com facebook