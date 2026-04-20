Napoli non solo nomi forti | una suggestione in caso di addio di Antonio Conte?

Da dailynews24.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, che dovrà decidere se proseguire la sua esperienza con il Napoli o valutare l’ipotesi di un ritorno in Nazionale italiana. La situazione si sta evolvendo in un quadro di possibili cambiamenti, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle decisioni del tecnico e alle eventuali ripercussioni sul club partenopeo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, chiamato a sciogliere il nodo tra la prosecuzione della sua avventura con il Napoli e la suggestiva ipotesi di un ritorno in Nazionale italiana. Un bivio delicato, che coinvolge ambizioni personali, prospettive tecniche e la volontà del club azzurro di dare continuità a un progetto iniziato con grandi aspettative. Nel caso in cui Conte decidesse di accettare la sfida azzurra della Nazionale, il Napoli si troverebbe costretto a guardarsi intorno. I nomi accostati alla panchina partenopea sono già numerosi, tra profili di esperienza internazionale e allenatori emergenti pronti al salto di qualità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

It's JUVE-NAPOLI time: Conte torna a Torino La 1ª volta di Antonio da avversario =

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