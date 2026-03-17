Vende online motore che non esiste | denunciato

Un uomo di 52 anni è stato denunciato dai carabinieri di Copparo per aver venduto online un motore che non esiste. L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino e si è conclusa con la segnalazione all’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda una truffa aggravata, scoperta dopo una serie di verifiche e approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Copparo, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino, hanno denunciato alla Procura estense un 52enne residente in altra regione, per truffa aggravata. La vicenda ha avuto origine nei primi giorni di marzo, quando un 60enne, navigando su una nota piattaforma di e-commerce, veniva attratto da un’inserzione relativa alla vendita di un motore per un’auto di piccola cilindrata, proposto al prezzo concorrenziale di 1.000 euro. La vittima, dopo aver contattato l’utenza telefonica indicata nell’annuncio, concludeva l’accordo con il venditore, provvedendo al pagamento dell’intera somma tramite bonifico bancario, fiducioso di ricevere il ricambio presso il proprio domicilio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vende online motore che non esiste: denunciato Articoli correlati Salda con un bonifico la casa vacanze in Abruzzo, che però non esiste: ferie rovinate per un turista, denunciato un uomoAlla ricerca di un alloggio in cui trascorrere le vacanze in Abruzzo, si è imbattuto in un annuncio che sembrava fare al caso suo. Vende online un camper "fantasma", a giudizio per truffa aggravataL'uomo è accusato di aver messo in vendita online, in un sito specializzato nella compravendita di oggetti, “un camper marca Elnag” al prezzo di 8. Crise au Liban : le dernier espoir Contenuti e approfondimenti su Vende online Temi più discussi: Vende online motore che non esiste: denunciato; Compra un motore online e lo paga 1.000 euro, ma non riceve la merce: truffatore nei guai; iFerr-132 - Anno 2026; Vicenza Storia Festival 2026, al Teatro Olimpico otto lezioni sulle grandi invenzioni. Vende online motore che non esiste: denunciatoI carabinieri della stazione di Copparo, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino, ... ilrestodelcarlino.it Vende un motore, truffato per 1.500 euroLa risposta a un annuncio per la vendita di un motore e la truffa, da 1500 euro. La vittima è... La risposta a un annuncio per la vendita di un motore e la truffa, da 1500 euro. La vittima è il legale ... ilgiorno.it L'accordo fra Novo Nordisk e la piattaforma americana che vende farmaci online, Hims and Hers Health, fa volare le azioni di quest'ultima, che aveva minacciato la produzione di un generico concorrente. Ma un'analisi mostra che, all'imminente scadenza del b - facebook.com facebook