Napoli intitola una strada a Cosimo Nocera | cerimonia a Secondigliano

A Secondigliano, quartiere di Napoli, questa mattina si è tenuta una cerimonia ufficiale per l’intitolazione di una strada a Cosimo Nocera, nato nel 1938 e scomparso nel 2012. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti locali e familiari. La strada, situata nel quartiere, è stata dedicata al campione sportivo che ha rappresentato la città nel corso della sua carriera. L’evento ha visto la partecipazione di alcune autorità e cittadini del quartiere.

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