Una strada di Secondigliano intitolata a Cosimo Nocera

Una strada di Secondigliano sarà intitolata a Cosimo Nocera, noto per essere stato un giocatore di calcio del Foggia. La cerimonia si svolgerà giovedì prossimo e vedrà la partecipazione del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e del vicesindaco, Laura Lieto. Durante l’evento sarà ufficialmente dedicata la via allo sportivo scomparso nel 2012, con la presenza di autorità locali e rappresentanti della comunità. La data e i partecipanti sono stati comunicati dagli organizzatori dell’evento.

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Una via intitolata al grande Cosimo Nocera. Giovedì prossimo, alla presenza del prefetto di Napoli, Michele di Bari e del vicesindaco Laura Lieto, si terrà la cerimonia di intitolazione di una strada allo storico bomber del Foggia, scomparso nel 2012.Via Vittorio Cosimo Nocera sorgerà al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una strada del centro intitolata all’agente Domenico GallucciIl tratto di strada tra corso Marrucino e piazza Umberto I sarà dedicato all’agente della polizia che ha perso la vita nell’adempimento del proprio... Montecorvino Rovella, intitolata una strada all'avvocato Arturo BudettaIl Comune di Montecorvino Rovella annuncia la cerimonia istituzionale di intitolazione di una strada cittadina alla memoria dell'Avvocato Arturo... Secondigliano intitola una strada al bomber Vittorio Cosimo NoceraSecondigliano ricorda il suo campione: una strada intitolata a Vittorio Cosimo Nocera, storico centravanti del Foggia ... it.blastingnews.com Calcio: giovedì una strada di Secondigliano sarà intitolata a Vittorio Cosimo NoceraSi terrà giovedì prossimo, alla presenza del prefetto di Napoli, Michele di Bari e del vicesindaco Laura Lieto, la cerimonia di intitolazione di una strada del quartiere Secondigliano a Vittorio Cosim ... ansa.it