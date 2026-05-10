A Rozzano è stata annunciata l’intitolazione di una strada a Paolo Antonacci, padre del cantautore Biagio Antonacci. La decisione è stata comunicata dal cantante durante la trasmissione televisiva “Domenica In”, trasmessa domenica scorsa. La cerimonia ufficiale si terrà nei prossimi mesi, con la presenza di rappresentanti comunali e familiari. La scelta di dedicare una via a Paolo Antonacci mira a ricordare il suo ruolo nella comunità locale.

Rozzano, 10 maggio 2026 – Biagio Antonacci annuncia in diretta tv, a “Domenica In” che Rozzano intitolerà una strada a suo padre Paolo. L’annuncio, carico di emozione, è arrivato durante l’intervista con Mara Venier mentre l’artista ripercorreva alcuni momenti della sua vita rozzanese, ricordando la città che non dimenticherà mai. L’impegno civico. Paolo Antonacci, oltre a essere stato assessore nella giunta guidata dallo scomparso sindaco Enrico Sala, è stato per anni presidente di una delle più importanti associazioni del territorio dedicate alla disabilità: l’Ageha. Un uomo sempre in prima linea per il volontariato, ben prima che suo figlio Biagio, da giovane geometra con un futuro promettente, diventasse una delle star indiscusse della musica italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci, papà di Biagio

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