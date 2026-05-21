Napoli infastidito da Sarri | cosa sta succedendo e la decisione di De Laurentiis

Il Napoli si trova di fronte a una fase di tensione interna dopo le esitazioni di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza azzurra sta considerando tre diverse opzioni per il futuro della squadra, in risposta ai dubbi e alle indecisioni dell’allenatore. La situazione sta creando malumore tra i tifosi e i componenti del club, mentre il presidente sta valutando come muoversi per risolvere la crisi. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Maurizio Sarri allontana il Napoli con i suoi tentennamenti: secondo Sky Sport, la dirigenza azzurra si irrigidisce e valuta tre alternative concrete. Napoli infastidito dal tecnico. Le riflessioni di Maurizio Sarri hanno raffreddato gli entusiasmi del Napoli. Come rivela Sky Sport, il tecnico toscano continua a riflettere sulla proposta partenopea mentre l’Atalanta lo corteggia con forza tramite Giuntoli. De Laurentiis non accetta di essere una scelta secondaria. Il club vuole sentirsi la priorità assoluta di un allenatore, non una opzione tra tante. I tentennamenti del tecnico hanno trasformato il dialogo in una negoziazione scomoda. Il Napoli non rimane passivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli infastidito da Sarri: cosa sta succedendo e la decisione di De Laurentiis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meglio il Napoli di Sarri o di Conte La risposta in diretta spiazza Sullo stesso argomento Napoli, c’è un ostacolo a Sarri! Ecco cosa sta succedendoMaurizio Sarri si trova davanti a un bivio che potrebbe indirizzare il prossimo e forse ultimo capitolo della sua carriera. Leggi anche: Conte sta per concludere la sua avventura a Napoli, De Laurentiis ha sondato Sarri (Sky Sport) @SSCNapoli infastidito dai dubbi di #Sarri: i tre motivi dietro l'indecisione del mister Maurizio Sarri non sarebbe ancora del tutto convinto di tornare ad allenare il Napoli. Il tecnico della Lazio riflette sul suo futuro, tenendo in sospeso il club di Aurelio #DeLau x.com Napoli infastidito dai dubbi di Sarri: i tre motivi dietro l'indecisione del misterMaurizio Sarri non sarebbe ancora del tutto convinto di tornare ad allenare il Napoli. Il tecnico della Lazio riflette sul suo futuro, tenendo in sospeso il club di Aurelio De Laurentiis. Il perché, l ... msn.com Sarri: Tornare a Napoli sarebbe bello ma come ogni ritorno rischia di essere deludenteLa prefazione di Sarri al libro di Salvatore Malfitano La storia del Napoli. Scritta appena un anno fa, è sorprendentemente attuale. ilnapolista.it