Antonio Conte sta per lasciare il suo ruolo a Napoli, con l’ufficialità prevista dopo la partita contro l’Udinese, in programma domenica alle 18. La decisione sembra ormai certa, con una probabilità superiore al 70%. Nei giorni scorsi, il presidente della squadra ha sondato anche l’ipotesi Maurizio Sarri come possibile sostituto. La comunicazione ufficiale arriverà da parte di De Laurentiis in seguito all’incontro con la squadra e alla partita prevista per domenica.

E finita. Antonio Conte è al passo d’addio ( siamo ben oltre il 70% ). Lascerà Napoli, l’ufficializzazione la darà Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Udinese domenica prossima (in programma alle 18). Non a caso i bookmakers lo danno già in corsa per la Juventus. Ecco cosa dice Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport 24 “Tutte le indiscrezioni che stiamo raccogliendo lasciano pensare, intendere un futuro l’anno prossimo senza Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Poi sappiamo benissimo quello che è successo lo scorso anno. Tutti davano per scontata la sua partenza, poi è rimasto. De Laurentiis si impose, convinse Conte anche prospettando una campagna acquisti faraonica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte sta per concludere la sua avventura a Napoli, De Laurentiis ha sondato Sarri (Sky Sport)

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