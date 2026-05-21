Napoli in ritiro prima dell'ultima partita di Conte a Champions già sicura | è la sua mentalità
Il Napoli si sta preparando per l'ultimo incontro di campionato, che si terrà domenica alle 18 allo stadio Maradona contro i friulani. La squadra ha iniziato il ritiro in vista di questa partita, che rappresenta anche l'ultima esperienza come allenatore per il tecnico attuale. La sfida si svolge prima dell'addio ufficiale del tecnico, che ha guidato il club durante questa stagione. La partita conclude il campionato di Serie A di quest'anno, con i partenopei già qualificati per le competizioni europee.
Domenica alle 18 si gioca la 38ª di campionato al Maradona con i friulani, per Conte è l'ultima da allenatore. Dietro la decisione di andare tutti in ritiro c'è una volontà precisa: restare concentrati per vincere e conservare il 2° posto, non solo per orgoglio sportivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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