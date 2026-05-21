Napoli in ritiro prima dell'ultima partita di Conte a Champions già sicura | è la sua mentalità

Il Napoli si sta preparando per l'ultimo incontro di campionato, che si terrà domenica alle 18 allo stadio Maradona contro i friulani. La squadra ha iniziato il ritiro in vista di questa partita, che rappresenta anche l'ultima esperienza come allenatore per il tecnico attuale. La sfida si svolge prima dell'addio ufficiale del tecnico, che ha guidato il club durante questa stagione. La partita conclude il campionato di Serie A di quest'anno, con i partenopei già qualificati per le competizioni europee.

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