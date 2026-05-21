Conte prepara l’ultima | Napoli in ritiro prima dell’Udinese

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista dell’ultima giornata di Serie A, che si giocherà contro l’Udinese. La squadra ha iniziato le sessioni di preparazione in vista di questa sfida, e il tecnico ha deciso di portare il gruppo in ritiro prima dell’incontro. Non sono state comunicate variazioni nel programma o cambiamenti nella formazione attesa, e la concentrazione resta alta per la partita che chiuderà la stagione.

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Il Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra al termine della trasferta di Pisa, il gruppo è tornato in campo ieri alle 18, lo stesso orario della sfida di domenica al Maradona. Per Antonio Conte è iniziata l’ultima settimana da allenatore azzurro. Il tecnico ha diretto una delle sedute finali della sua esperienza napoletana, con l’obiettivo di chiudere la stagione nel modo migliore e difendere il secondo posto in classifica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli tornerà anche in ritiro alla vigilia della partita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte prepara l’ultima: Napoli in ritiro prima dell’Udinese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Supercoppa Italiana - Come si prepara una finale Le immagini del Napoli in campo Sullo stesso argomento Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte, ultima missione Napoli: blindare il secondo posto prima dell’addio” Calcio Napoli, Conte ai saluti: domenica contro l’Udinese l’ultima al MaradonaManca soltanto l’ufficialità, ma la sfida contro l’Udinese dovrebbe rappresentare l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. #Napoli, il club azzurro si prepara all’ennesima rivoluzione, Antonio #Conte viaggia verso la panchina della nazionale, o potrebbe decidere di prendersi un anno sabbatico, eppure #DeLaurentis non convinto dai sostituti potrebbe chiedere a #Conte di ripen x.com Corriere dello Sport: Conte, ultima missione Napoli: blindare il secondo posto prima dell’addioAntonio Conte prepara gli ultimi giorni sulla panchina del Napoli con un obiettivo ancora da conquistare: chiudere il campionato al secondo posto. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Spor ... napolipiu.com Repubblica: Conte lascia una panchina che scotta Sarri tentenna, l’alternativa è AllegriAntonio Conte si prepara a vivere gli ultimi giorni sulla panchina del Napoli. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il conto alla rovescia verso l’addio del tecnico leccese è ormai iniziato e domen ... napolipiu.com