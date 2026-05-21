Conte prepara l’ultima | Napoli in ritiro prima dell’Udinese
Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista dell’ultima giornata di Serie A, che si giocherà contro l’Udinese. La squadra ha iniziato le sessioni di preparazione in vista di questa sfida, e il tecnico ha deciso di portare il gruppo in ritiro prima dell’incontro. Non sono state comunicate variazioni nel programma o cambiamenti nella formazione attesa, e la concentrazione resta alta per la partita che chiuderà la stagione.
Il Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese. Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra al termine della trasferta di Pisa, il gruppo è tornato in campo ieri alle 18, lo stesso orario della sfida di domenica al Maradona. Per Antonio Conte è iniziata l’ultima settimana da allenatore azzurro. Il tecnico ha diretto una delle sedute finali della sua esperienza napoletana, con l’obiettivo di chiudere la stagione nel modo migliore e difendere il secondo posto in classifica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli tornerà anche in ritiro alla vigilia della partita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Calcio Napoli, Conte ai saluti: domenica contro l’Udinese l’ultima al MaradonaManca soltanto l’ufficialità, ma la sfida contro l’Udinese dovrebbe rappresentare l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra.
Il Napoli si prepara a separarsi da Antonio Conte dopo l'ultima partita di domenica, e ADL starebbe già attenzionando alcuni profili per il futuro, tra cui Maurizio Sarri. Maurizio Sarri ha guidato il Napoli dal 2015 al 2018, e con lui al comando i partenopei hanno facebook
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