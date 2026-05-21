Antonio Conte si avvia verso la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Napoli, con l’obiettivo di assicurarsi il secondo posto in classifica prima di lasciare la squadra. Nei prossimi giorni, il tecnico si concentrerà sulle ultime partite di campionato, cercando di consolidare la posizione attuale. La squadra affronta le ultime sfide stagionali con questa finalità, mentre si avvicina il momento di un possibile cambio alla guida tecnica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte prepara gli ultimi giorni sulla panchina del Napoli con un obiettivo ancora da conquistare: chiudere il campionato al secondo posto. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ieri a Castel Volturno è andato in scena il quartultimo allenamento del tecnico salentino alla guida degli azzurri, con il gruppo tornato al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi successivamente alla vittoria di Pisa. Fabio Tarantino, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, sottolinea come Conte voglia mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo minuto della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte, ultima missione Napoli: blindare il secondo posto prima dell’addio”

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