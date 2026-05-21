A Napoli si discute di possibili novità nel reparto offensivo del team. Secondo alcune fonti, un giovane attaccante del Cagliari potrebbe essere il nuovo vice di Rasmus Hojlund. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e viene riportata da un noto giornalista radiofonico. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali o ulteriori indiscrezioni da parte delle società coinvolte. La trattativa sembra essere in fase preliminare, ma nessuna conferma definitiva è stata ancora rilasciata.

Sebastiano Esposito del Cagliari è il nome per l’attacco del Napoli: secondo quanto riportato da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, può essere lui il nuovo vice di Rasmus Hojlund. Sebastiano Esposito piace a Manna: il fratello d’arte del Cagliari. Nonostante i dubbi sul suo futuro, Giovanni Manna lavora attivamente per la sessione estiva. Il dirigente ha individuato in Sebastiano Esposito del Cagliari una soluzione offensiva interessante. Il fratello d’arte, attualmente in Sardegna, rappresenta un’alternativa tattica che piace molto alla dirigenza partenopea per il reparto avanzato. Manna continua a svolgere il proprio lavoro nonostante le pressioni esterne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo vice Hojlund parla napoletano: parte l’assalto di Manna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, Manna ha deciso: ecco chi sarà il vice HojlundIl Napoli è ormai quasi certo di un posto alla prossima Champions League e si sta portando avanti nella programmazione della prossima stagione.

Leggi anche: Napoli, pronto l’assalto al vice Hojlund: ecco Ferguson

Qualora fosse Maurizio Sarri il nuovo allenatore del Napoli, avrebbe già individuato un calciatore suo fidato da prendere subito, richiesto al telefono ad ADL nei primi approcci di questi giorni. Si tratta di LORENZO INSIGNE Occhio anche a Hysaj, Albiol e Rein x.com

Calciomercato Napoli e Roma: ecco il vice MalenA secco nel derby contro la Lazio, ma protagonista dell’ennesima ottima prestazione, Donyell Malen è diventato totalmente della Roma dopo la qualificazione aritmetica all’Europa League, ma spera di ri ... asromalive.it

Unindustria Napoli, il Consiglio proclama nuovo presidente e giunta - TUTTI I NOMICon il 97% dei voti espressi dall'assemblea e un lunghissimo applauso sancito il passaggio del testimone al vertice degli industriali di Napoli ... napolitoday.it