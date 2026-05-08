Napoli Manna ha deciso | ecco chi sarà il vice Hojlund

Il Napoli si sta preparando per la prossima stagione e sta definendo i dettagli della rosa. In particolare, si sta concentrando sulla scelta del vice Hojlund, con decisioni già prese in vista del futuro. La squadra si avvicina alla qualificazione alla Champions League e sta pianificando le mosse per rafforzare il reparto offensivo. La società ha annunciato alcune novità in merito ai ruoli chiave nel roster.

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Il Napoli è ormai quasi certo di un posto alla prossima Champions League e si sta portando avanti nella programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe idee molto chiare su chi dovrebbe avere il ruolo di vice Hojlund per la prossima stagione. Manna punta su Giovane: il piano del Napoli. Il dirigente azzurro, infatti, avrebbe grande fiducia nelle qualità dell’attaccante brasiliano e starebbe spingendo per confermarlo anche per il futuro immediato. L’idea del Napoli sarebbe quella di utilizzarlo come vice di Hojlund nella prossima stagione, garantendo così profondità e alternative nel reparto offensivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Manna ha deciso: ecco chi sarà il vice Hojlund Notizie correlate Napoli, chi sarà il vice Hojlund? I probabili nomi sulla listaIl Napoli mentre si prepara ad affrontare la fase decisiva della stagione, guarda già al prossimo anno. Leggi anche: Romano annuncia: “Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund”. Ma Manna lo aveva detto già a dicembre Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli a caccia di un centrocampista: 4 nomi sul taccuino di Manna; Sky - Manna verso la permanenza al Napoli nonostante l’interesse della Roma. Su Alajbegovic...; Di Marzio svela i retroscena dietro alla ricerca del nuovo ds; Conte resta al Napoli, il futuro si decide presto: ma De Laurentiis studia già il ritorno di Sarri. Il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna. Gli verrà offerto un adeguamentoPagare moneta, vedere cammello. È una delle grandi citazioni di Claudio Lotito, sin dai tempi di Goran Pandev, che decise di utilizzare. tuttomercatoweb.com Manna-Roma, offerta ufficiale: ha già parlato con Gasperini, ADL fa il prezzo per liberarloCalciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato sul protagonista Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che può andare via al termine della stagione visto il forte cort ... msn.com Francesco Emilio Borrelli. . Il Papa a Napoli - facebook.com facebook VIDEO NM - Il Papa a Napoli x.com