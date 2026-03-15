Il Napoli ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato battendo il Lecce, consolidando la sua posizione in classifica. De Bruyne, tornato in campo, ha avuto un ruolo attivo nella partita, contribuendo alla prestazione della squadra. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai partenopei, che si avvicinano sempre più alle zone alte della classifica.

Il Napoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato ai danni del Lecce, proiettandosi verso il secondo posto in classifica. Lo scudetto resta solo un sogno, ma arrivare dietro l’Inter sarebbe comunque un buon traguardo considerate le difficoltà della stagione, infortuni su tutti. Il recupero degli assenti, vedi De Bruyne, sta ridando vita alla squadra di Antonio Conte. Vantare la presenza di un giocatore come lui in campo non è per tutti. Lo scudetto è un sogno, ma il secondo posto no: il Napoli ci prova. Il gol di Siebert dopo pochi secondi dal fischio d’inizio ha messo in difficoltà gli azzurri. Il Lecce ha chiuso il primo tempo in vantaggio, ma poi ha fatto i conti con la qualità del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Bruyne è di nuovo un fattore: il belga ha cambiato la squadra

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