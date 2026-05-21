Napoli ieri la grigliata a Castel Volturno | l' ultimo fuoco di Conte

Ieri a Castel Volturno si è svolta una grigliata con la squadra, senza che l’allenatore abbia tenuto un discorso. La comunicazione ufficiale riguardo alla separazione tra l’allenatore e la squadra sembra essere ancora in sospeso. La prossima occasione in cui potrebbe essere annunciato il divorzio è dopo la partita contro l’Udinese, che si giocherà nelle prossime ore. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CASTEL VOLTURNO Neppure ieri Conte ha parlato alla squadra. A questo punto, il discorso d’addio è atteso per dopo la gara con l’Udinese. Non c’è ragione di pensare che lo farà tra oggi e domani, anche perché questa ultima vigilia di campionato è diventata, d’un tratto, una cosa serissima: tant’è che conferma che porterà la squadra in ritiro (a Pozzuoli) la notte di sabato, nonostante l’orario pomeridiano della sfida con i friulani. Contro le sue regole. Per qualcuno, un modo per dimostrare fino all’ultimo secondo chi comanda in questo Napoli. Non tutti gli azzurri hanno gradito, s’intende, ma per Conte la missione non è compiuta: manca la ciliegina sulla torta, ovvero il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, ieri la grigliata a Castel Volturno: l'ultimo fuoco di Conte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTRAS del NAPOLI a CASTEL VOLTURNO: che gesto prima della ROMA! Sullo stesso argomento Conte-Napoli, la reazione dopo il disastro Lazio: succederà a Castel VolturnoDopo la sconfitta 0-2 contro la Lazio, Antonio Conte affronterà la squadra a Castel Volturno con tutta la durezza che caratterizza il suo metodo. Napoli, ottime notizie da Castel Volturno: doppio recupero per ConteArrivano segnali incoraggianti da Castel Volturno in vista del finale di stagione. Tutti insieme a Castel Volturno per la grigliata di fine anno Squadra, staff tecnico e magazzinieri hanno pranzato insieme al centro sportivo dopo l'allenamento mattutino Una grigliata organizzata da Tavernetta Colauri, ristorante frequentato spesso dai gi x.com Napoli, grigliata per salutare Conte a Castel VolturnoNel centro sportivo del Napoli è stata organizzata per pranzo una grigliata per salutare Antonio Conte, che dopo la sfida dell'ultima giornata contro l'Udinese non sarà più l'allenatore del club. Nell ... sport.sky.it Napoli, una grigliata per l'addio: oggi a Castel Volturno i saluti di Conte alla squadraAntonio Conte si prepara a vivere le sue ultime ore da allenatore del Napoli. Un’esperienza intensa, fatta non soltanto di risultati e trofei, ma anche di un rapporto profondo costruito con la città e ... tuttomercatoweb.com