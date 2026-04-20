Conte-Napoli la reazione dopo il disastro Lazio | succederà a Castel Volturno

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Lazio, la squadra si prepara ad affrontare una sessione di allenamento a Castel Volturno sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico intende affrontare la squadra con un approccio severo, secondo quanto si apprende dalle fonti interne. La prossima fase si svolgerà nel centro sportivo, dove saranno analizzati i dettagli della partita e le strategie future.

Dopo la sconfitta 0-2 contro la Lazio, Antonio Conte affronterà la squadra a Castel Volturno con tutta la durezza che caratterizza il suo metodo. Il tecnico leccese non accetta mai le sconfitte e oggi farà sentire il peso della prestazione deludente. Conte e il rifiuto della sconfitta come quella contro la Lazio: il confronto a Castel Volturno. Antonio Conte arriva a questo incontro con la rabbia di chi ha visto il Napoli completamente assente. Secondo ‘La Repubblica’, “per natura rinnega la sconfitta” e oggi, quando incontrerà il gruppo al centro sportivo, farà capire che una prestazione simile non è accettabile. Non è il risultato in sé a bruciare, ma il modo in cui è arrivato: gli azzurri non sono mai stati in partita, incapaci di reagire e nemmeno di tentare un tiro nello specchio della porta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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