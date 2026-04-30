Da Castel Volturno arrivano buone notizie per il Napoli, che si prepara al rush finale di stagione. Il tecnico Antonio Conte ha infatti recuperato due giocatori chiave, aumentando le possibilità di scelta in vista delle prossime partite. Questi rientri sono considerati un segnale positivo per la squadra, che si avvicina alle ultime giornate di campionato con maggiore disponibilità di risorse.

Arrivano segnali incoraggianti da Castel Volturno in vista del finale di stagione. Il Napoli di Antonio Conte sta infatti recuperando pedine importanti, con due rientri che possono dare nuove soluzioni nelle ultime giornate di campionato. Vergara accellera: possibile rientro col Bologna. Tra le notizie più positive c’è quella che riguarda Antonio Vergara. Il centrocampista sta provando a bruciare le tappe per tornare a disposizione già nella prossima sfida interna contro il Bologna. Antonio Vergara in campo durante il match contro il Torino Non si tratta solo di un recupero numerico: Vergara rappresenta un profilo interessante anche in prospettiva futura.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ottime notizie da Castel Volturno: doppio recupero per Conte

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