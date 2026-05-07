Tranquilli | se Tuvalu sarà sommerso vivrà in eterno il suo gemello digitale
In alto mare La piccola isola del Pacifico non vuole finire in un’Atlante in 3D. Tenta di adattarsi ma la resistenza è ardua In alto mare La piccola isola del Pacifico non vuole finire in un’Atlante in 3D. Tenta di adattarsi ma la resistenza è ardua Tuvalu sarà forse il primo Stato della Terra a essere cancellato dall’innalzamento del livello del mare dovuto al riscaldamento globale, ma il suo gemello digitale continuerà a vivere in eterno per ospitare virtualmente gli eredi di coloro che saranno stati costretti ad abbandonare la propria patria sommersa dall’acqua. I loro avatar potranno passeggiare per le strade, incontrare gli avatar di altri emigrati, immergersi lungo la barriera corallina e assistere alle danze tradizionali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Si parla di: Tranquilli: se Tuvalu sarà sommerso vivrà in eterno il suo gemello digitale; L’Italia dell’ingiustizia climatica.