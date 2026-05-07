In alto mare La piccola isola del Pacifico non vuole finire in un’Atlante in 3D. Tenta di adattarsi ma la resistenza è ardua In alto mare La piccola isola del Pacifico non vuole finire in un’Atlante in 3D. Tenta di adattarsi ma la resistenza è ardua Tuvalu sarà forse il primo Stato della Terra a essere cancellato dall’innalzamento del livello del mare dovuto al riscaldamento globale, ma il suo gemello digitale continuerà a vivere in eterno per ospitare virtualmente gli eredi di coloro che saranno stati costretti ad abbandonare la propria patria sommersa dall’acqua. I loro avatar potranno passeggiare per le strade, incontrare gli avatar di altri emigrati, immergersi lungo la barriera corallina e assistere alle danze tradizionali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tranquilli: se Tuvalu sarà sommerso vivrà in eterno il suo «gemello digitale»

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