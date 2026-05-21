Napoli forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei
Nella zona dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L'evento sismico è avvenuto nel pomeriggio e ha provocato alcune testimonianze di scuotimenti tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni ingenti o feriti, ma l'area è stata oggetto di controlli da parte delle autorità competenti. La scossa è stata ripetutamente monitorata, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze del sisma.
Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Gallerie d’Italia a Napoli, arte urbana e dialogo con l’antico nella. Fesr, incentivi per le tecnologie “mature”: due nuove call per 58,4. Tecnologia, Apple potenzia il visore per “guidare” con gli occhi le. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei
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