Napoli forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei

Da ildenaro.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L'evento sismico è avvenuto nel pomeriggio e ha provocato alcune testimonianze di scuotimenti tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni ingenti o feriti, ma l'area è stata oggetto di controlli da parte delle autorità competenti. La scossa è stata ripetutamente monitorata, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze del sisma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni NAPOLI (ITALPRESS) – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4.4, è avvenuta alle 5.50, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Napoli. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Gallerie d’Italia a Napoli, arte urbana e dialogo con l’antico nella. Fesr, incentivi per le tecnologie “mature”: due nuove call per 58,4. Tecnologia, Apple potenzia il visore per “guidare” con gli occhi le. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei

Video Terremoto di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio"

Campi Flegrei, forte scossa di terremoto all’alba: paura a Napoli, magnitudo 4.4Una forte scossa di terremoto ha svegliato all’alba migliaia di persone nell’area dei Campi Flegrei e in gran parte del Napoletano.

campi flegrei napoli forte scossa diTerremoto ai Campi Flegrei oggi: forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a NapoliBrusco risveglio nei Campi Flegrei nella mattinata di giovedì 21 maggio 2026. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 5:50, con epicentro nel Golfo di Pozzuoli e una ... ohga.it

campi flegrei napoli forte scossa diTerremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrata nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web