Napoli forte scossa di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei

Nella zona dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L'evento sismico è avvenuto nel pomeriggio e ha provocato alcune testimonianze di scuotimenti tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni ingenti o feriti, ma l'area è stata oggetto di controlli da parte delle autorità competenti. La scossa è stata ripetutamente monitorata, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze del sisma.

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