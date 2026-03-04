Lucca | il nuovo logo del polo museale apertura nel 2028

A Lucca è stato presentato ufficialmente il nuovo logo del Centro delle Arti, simbolo grafico che rappresenta il polo museale. Questa novità segna un passo in avanti verso l’apertura prevista per la fine del 2028. La presentazione è avvenuta di recente e fa parte delle attività di comunicazione legate al progetto. L’obiettivo è rafforzare l’identità visiva del centro prima dell’inaugurazione.

Il nuovo simbolo grafico del Centro delle Arti di Lucca è stato ufficialmente presentato, segnando un passo concreto verso l'apertura prevista per la fine del 2028. Questa identità visiva, elaborata dallo studio Dondina Associati, non si limita a essere un semplice marchio, ma funge da rappresentazione dell'anima innovativa e dinamica del futuro polo museale che sorgerà nel cuore della città toscana. La scelta progettuale si fonda su un segno essenziale: una freccia che simboleggia direzione, visione e movimento, elemento che diventa strutturale nelle tre lettere C, A e L. Questi caratteri formano l'acronimo del centro e racchiudono il senso di uno spazio aperto al dialogo tra le arti diverse e alla dimensione internazionale.