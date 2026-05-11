Serie A Napoli-Bologna 2-3 | passo falso per Conte Non è ancora Champions

Nel match di posticipo della 36esima giornata di Serie A, il Bologna ha battuto il Napoli con il risultato di 3-2. La partita si è svolta in trasferta per i partenopei, che hanno subito una sconfitta che può influire sulla corsa europea. Il risultato ha compromesso le possibilità del Napoli di qualificarsi direttamente alla prossima Champions League.

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Home > Calcio > I partenopei rimontano il doppio vantaggio degli emiliani ma poi decide Rowe al 91'. Juve a -2 dai campani Colpo esterno del Bologna nel posticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani si impongono per 3-2 sul campo del Napoli. Decisiva la rete di Rowe al 91'. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 10' con Bernardeschi ed avevamo raddoppiato al 34' con Orsolini. Per il Napoli reti di Di Lorenzo al 45' e gol del momentaneo pareggio con Alisson al 48'. Per effetto di questo risultato la squadra di Conte resta secondo in classifica a quota 70 ma vede assottigliarsi il vantaggio dalla Roma quinta con 67 punti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Napoli-Bologna 2-3: passo falso per Conte. Non è ancora Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCIOCCATO. SONO ANCORA PIÙ AVVELENATO DI PRIMA! Udinese Napoli 1-0 / Fiorentina Hellas Verona 1-2 Notizie correlate Leggi anche: Como-Napoli 0-0, Conte: «Partita equilibrata, passo in avanti per la Champions» Napoli, passo avanti per la Champions League. Ma, per Conte, Fabregas è un tabùNapoli, 3 maggio 2026 - Per una scuola di pensiero molto diffusa nel calcio lo 0-0 è il migliore dei risultati peggiori: una tesi che sicuramente... Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Bologna pronostico risultato IA 36 giornata Serie A. #Napoli 2-3 #Bologna : Jonathan Rowe, what a goal! #NapoliBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Match Thread: Napoli vs Bologna | Serie A | 11 May 18:45 UTC reddit SERIE A - Napoli-Bologna 2-3, decisivo il gol di Rowe nel finale di garaRisultato a sorpresa al Maradona, dove il Bologna supera il Napoli con un 3-2 frutto di un'altalena di emozioni che forse avrebbe visto il pareggio come il risultato più giusto. Gli emiliani nel primo ... napolimagazine.com