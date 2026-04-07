Il presidente del Napoli ha rilasciato un’intervista a Fox Deportes durante la sua visita a Los Angeles, in cui ha parlato della corsa allo scudetto e di alcune prospettive future della squadra. Le sue dichiarazioni sono state diffuse in questi giorni e hanno attirato l’attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. De Laurentiis ha espresso una piccola speranza riguardo alla possibilità di conquistare il titolo di campione.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Fox Deportes toccando diversi argomenti. “Amo Los Angeles perché, in un certo senso, mi ricorda Napoli: qui ho casa e Hollywood è il mio ambiente naturale. Essere qui per un film sullo Scudetto, in un Paese dove il calcio deve ancora crescere, è molto importante. Spero che il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada possa aiutare lo sviluppo di questo sport. Tornerò qui in estate anche per seguire alcune partite”. Poi il legame con la famiglia e il cinema: “La mia storia parte da lontano, tra mio padre e mio zio che hanno costruito un percorso nel cinema internazionale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Per lo scudetto c’è ancora una piccola speranza”

Vuelle, è Alen Omic il centro nel mirino. Per De Laurentiis c’è una piccola speranzaE’ Alen Omic (foto) il centro nel mirino della Vuelle: nazionale sloveno, 33 anni, 2.

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Temi più discussi: Bianchini a calcio e finanza:se oggi il Napoli non vince lo scudetto c’é quasi sorpresa. La vera vittoria di De Laurentiis é aver cambiato la percezione. Con Conte un ulteriore salto; Il Napolista. Daria Novo · Wild Village. De Laurentiis ha tradito il Napoli? ? Per anni la formula era chiara: acquistare giovani a basso ingaggio, farli crescere, rivenderli a cifre record. Da Hamsik a Cavani, da Lavezzi a Jorginho, da Osimhen a Kvara. Player tra; De Laurentiis apre a Conte in nazionale: Potrei dire di sì; De Laurentiis: Conte e i calciatori con me a Hollywood, per il film sullo scudetto.

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Conte in Nazionale Aurelio De Laurentiis non si tirerebbe indietro. Ma dubita che Antonio accetterebbe. Il patron azzurro ha parlato all'anteprima del film scudetto SSC Napoli a Los Angeles. A margine dell’evento tenutosi nelle scorse ore negli USA, la premi - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com