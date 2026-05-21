Napoli | crollo Vela Rossa a Scampia il sorvolo dei droni dei vigili del fuoco

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, nella zona di Scampia, sono terminate le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle macerie presso la Vela Rossa. Le attività sono state condotte con l’uso di escavatori e si sono concluse dopo il crollo verificatosi recentemente. Durante i lavori, i vigili del fuoco hanno sorvolato l’area con droni per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di sicurezza. La zona rimane sotto osservazione, ma non sono stati segnalati feriti.

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Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e le attività di rimozione delle macerie con gli escavatori dei vigili del fuoco alla Vela Rossa di Scampia, a Napoli. Dopo le accurate verifiche svolte dai team USAR e cinofili, che hanno escluso la presenza di persone coinvolte, l’area interessata dal cedimento parziale è stata stabilizzata. Il dispositivo di soccorso rimarrà attivo sul posto con una squadra del Comando di Napoli, incaricata di effettuare operazioni di monitoraggio dell’area per tutta la notte. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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