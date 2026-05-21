Napoli | crollo Vela Rossa a Scampia il sorvolo dei droni dei vigili del fuoco

A Napoli, nella zona di Scampia, sono terminate le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle macerie presso la Vela Rossa. Le attività sono state condotte con l’uso di escavatori e si sono concluse dopo il crollo verificatosi recentemente. Durante i lavori, i vigili del fuoco hanno sorvolato l’area con droni per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di sicurezza. La zona rimane sotto osservazione, ma non sono stati segnalati feriti.

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