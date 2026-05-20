Napoli crollo parziale della Vela Rossa di Scampia | evacuate 47 famiglie

A Napoli, si sono rese necessarie evacuazioni per 47 famiglie a causa di un crollo parziale della Vela Rossa di Scampia. Il cedimento ha interessato il vano dell’ascensore di un edificio in fase di demolizione, provocando il distacco di detriti che sono caduti su un palazzo vicino. Attualmente, circa 300 persone stanno rientrando nelle proprie abitazioni, mentre le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza degli abitanti coinvolti.

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Cedimento del vano ascensore nell’edificio in demolizione. Detriti su un palazzo vicino, circa 300 sfollati rientrano progressivamente nelle abitazioni Notte di paura nel quartiere di Scampia di Napoli, dove si è verificato il crollo parziale della Vela Rossa, uno degli edifici simbolo della periferia nord della città. Il cedimento, avvenuto intorno alle 23:00 di ieri, ha interessato il vano ascensore della struttura, da dicembre in fase di abbattimento. Secondo quanto riferito dalle autorità, non si registrano feriti né richieste di cure mediche. La caduta dei detriti, però, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di un edificio attiguo di sei piani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, crollo parziale della Vela Rossa di Scampia: evacuate 47 famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crollo parziale Vela Rossa a Scampia, nessun ferito Sullo stesso argomento Napoli, crollo alla Vela Rossa di Scampia: nessun ferito. Evacuate 47 famigliePaura nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, storico edificio... Scampia, crollo parziale della Vela Rossa durante la demolizione: evacuate centinaia di personeABBONATI A DAYITALIANEWS Cedimento nella notte nel quartiere napoletano Momenti di tensione nella notte a Scampia, a Napoli, dove si è verificato un... Crollo parziale della Vela Rossa a Scampia, a Napoli, nessun ferito. Ha ceduto il vano ascensori. Allontanate alcune famiglie di un edificio attiguo. #ANSA x.com Tanta paura ma nessun ferito per il crollo parziale della Vela Rossa a ScampiaNon ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. (ANSA) ... ansa.it Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun feritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, crollo parziale Vela Rossa a Scampia: cedimento del vano ascensori. Nessun ferito ... tg24.sky.it