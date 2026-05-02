Controlli a Napoli denunciate 65 persone per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici

Negli ultimi mesi, a Napoli, agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con personale tecnico di Enel e della polizia locale, hanno condotto numerosi controlli sui quadri elettrici. Durante queste operazioni, sono state denunciate 65 persone per furto di energia e manomissione degli impianti. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare le pratiche illecite legate all’uso dell’energia elettrica.

Negli ultimi mesi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del commissariato di Ponticelli, in collaborazione con personale tecnico dell’Enel e della polizia locale di Napoli hanno effettuato diversi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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