Il Napoli si è radunato oggi a Castel Volturno per una cena di fine stagione con tutto il personale tecnico, mentre l’allenatore ha chiesto ai giocatori di mantenere alta l’attenzione in vista della prossima partita contro l’Udinese. La squadra ha svolto una sessione di allenamento e ha condiviso un momento di relax prima di prepararsi per le sfide future. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle strategie o alle decisioni prese durante l’incontro.

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per la grigliata di fine stagione insieme allo staff tecnico. Un momento sereno, tra sorrisi e clima disteso, che però potrebbe rappresentare anche uno degli ultimi appuntamenti di Antonio Conte da allenatore azzurro. Nonostante questo scenario, l’attenzione resta completamente focalizzata sul campo e sulla sfida contro l’Udinese, ultima gara stagionale allo stadio Diego Armando Maradona. Grigliata a Castel Volturno, ma il focus resta sul campo. La giornata vissuta a Castel Volturno è stata utile per allentare leggermente la pressione accumulata durante la stagione. Staff e giocatori del Napoli hanno condiviso alcune ore insieme in un clima conviviale, ma senza perdere di vista l’obiettivo finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte non abbassa l’attenzione per l’Udinese: lo ha chiesto alla squadra!

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