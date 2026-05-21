Conte saluta il Napoli | braciata con la squadra prima dell’Udinese

Negli ultimi giorni di Antonio Conte alla guida del Napoli, il tecnico ha trascorso del tempo con la squadra prima della partita contro l’Udinese. Prima dell’incontro, Conte ha partecipato a una cena informale con i giocatori, condividendo un momento di convivialità. La squadra si è ritrovata in un ambiente rilassato, lontano dagli impegni ufficiali, per un pasto comune. La partita contro l’Udinese si è giocata successivamente, segnando uno degli ultimi appuntamenti di Conte sulla panchina azzurra.

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