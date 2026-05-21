Conte saluta il Napoli | braciata con la squadra prima dell’Udinese
Negli ultimi giorni di Antonio Conte alla guida del Napoli, il tecnico ha trascorso del tempo con la squadra prima della partita contro l’Udinese. Prima dell’incontro, Conte ha partecipato a una cena informale con i giocatori, condividendo un momento di convivialità. La squadra si è ritrovata in un ambiente rilassato, lontano dagli impegni ufficiali, per un pasto comune. La partita contro l’Udinese si è giocata successivamente, segnando uno degli ultimi appuntamenti di Conte sulla panchina azzurra.
Gli ultimi giorni di Antonio Conte sulla panchina del Napoli hanno un sapore particolare. Il tecnico prepara la sfida contro l’Udinese, ultimo appuntamento stagionale al Maradona, ma intanto si avvicina anche il momento dei saluti. Due anni intensi, segnati da risultati pesanti. Lo scudetto, la Supercoppa italiana conquistata a Riyadh e il ritorno in Champions League resteranno al centro del bilancio della sua esperienza azzurra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte e Giovanni Di Lorenzo hanno organizzato una braciata a Castel Volturno con la squadra. Un momento conviviale, pensato per vivere qualche ora insieme prima dell’ultima partita e prima dei saluti definitivi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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