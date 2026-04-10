Il Napoli ha subito un mutamento significativo in campo grazie alle modifiche tattiche introdotte dall’allenatore. La squadra ha mostrato variazioni nello stile di gioco e nelle scelte di formazione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Nel prossimo impegno contro il Parma, si prevedono alcune novità in formazione, mentre l’attenzione si concentra sulle evoluzioni che il tecnico sta portando avanti. La versione aggiornata dei giocatori si è fatta notare in recente apparizione pubblica.

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© Calcionews24.com - Napoli rivoluzionato dalla mutazione tattica di Conte: così ha cambiato pelle alla sua squadra. Analisi e possibili scelte di formazione col Parma

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