Rafa Jódar, giovane tennista di 19 anni nato a Leganés, sta attirando l'attenzione al Mutua Madrid Open grazie alla sua prima stagione da professionista. Ha già stabilito record confrontabili con quelli di grandi nomi come Nadal e Alcaraz. La carriera del ragazzo è seguita dal padre, che si occupa della sua crescita nel circuito. Jódar ha scelto di non condividere dettagli della sua vita sui social media.

Madrid rappresenta ancora una volta il futuro del tennis spagnolo dopo molti anni (con la benedizione di Fernando Verdasco che ha avuto una carriera più che notevole): oltre a Jódar, altri due giocatori madrileni, Martín Landaluce e Dani Mérida, saranno nella top 100 ATP lunedì prossimo grazie alla loro grande stagione. Tutti e tre hanno meno di 21 anni e sono destinati a seguire Carlos Alcaraz come alfieri del tennis spagnolo nei prossimi decenni, se continueranno la loro progressione e se gli infortuni non li colpiranno. Rafa Jódar, in particolare, sta facendo passi da gigante su questa strada. Approdato ai quarti di finale del Mutua Madrid Open battendo il ceco Vit Kopriva, affronterà, alle 16 di mercoledì 29 aprile, il numero uno al mondo, Jannik Sinner.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Rafa Jódar, la nuova grande speranza del tennis spagnolo: i record che ha già strappato a Nadal e Alcaraz, come suo padre guida la sua carriera e perché non vuole condividere la sua vita sui social media

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