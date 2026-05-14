Rafa Nadal ha confermato che l’infortunio di Carlos Alcaraz al polso non è di natura cronica, aggiungendo di aver avuto una conversazione con lui. In Spagna, il ritorno del giovane tennista al circuito continua a essere al centro di discussioni, con molte voci che si susseguono senza una data ufficiale di rientro. La sua condizione viene trattata con molta cautela, e al momento non ci sono indicazioni precise su quando potrà tornare a competere in modo completo.

In Spagna il dibattito resta apertissimo: quando tornerà Carlos Alcaraz? Le indiscrezioni si rincorrono da settimane, ma l’unica certezza riguarda la prudenza con cui il numero 2 del mondo sta affrontando il problema al polso. Dopo aver rinunciato agli Internazionali d’Italia e, soprattutto, al Roland Garros, il fuoriclasse murciano ha scelto di fermarsi senza forzare i tempi, consapevole che un recupero incompleto potrebbe trasformare l’infortunio in una minaccia ben più seria per il prosieguo della carriera. La linea scelta dal team di Alcaraz è chiara: priorità assoluta alla salute. Un approccio inevitabile per un giocatore ancora giovanissimo ma già esposto a ritmi e sollecitazioni elevatissime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafa Nadal rivela: “L’infortunio di Alcaraz non è cronico e ho parlato con lui”

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