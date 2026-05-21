Rafa Nadal sta partecipando a un tour promozionale legato al suo documentario, durante il quale ha commentato la rivalità tra i giovani tennisti Sinner e Alcaraz. Ha affermato che l’unico limite di Sinner è la vita stessa, sottolineando che gli avversari entrano in campo già sconfitti. La discussione si concentra sull’epoca attuale, ritenuta molto diversa rispetto a quella in cui Nadal ha dominato il circuito, e sul ruolo dei nuovi talenti nel panorama del tennis.

Rafa Nadal è in tour promozionale per il suo documentario. E’ l’ennesima occasione per parlare dell’era Sinner-Alcaraz, e di quanto sia diversa dalla sua era. Il dolore è una costante che le accomuna. Parlando con la Gazzetta dello Sport per esempio ricorda: “Fin da quando ero piccolo mi piacevano le cose che erano difficili, perché io sono stato educato in questo modo da mio zio Toni”. Lo zio Toni Nadal. “Quando ti abitui a resistere ogni volta un po’ di più, la palla in più è ciò che costruisce i grandi campioni: resistere per un’altra palla”. Nadal ha una serietà intrinseca che per certo versi richiama quella di Sinner. “Nel momento che decidi di fare una cosa del genere devi farlo sul serio, metterti in gioco davvero, altrimenti meglio non iniziare neanche”, ribadisce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nadal: “L’unico limite di Sinner è la vita, gli avversari entrano in campo già sconfitti”

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