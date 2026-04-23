Al Santiago Bernabéu, famoso stadio di calcio, è stato inaugurato un nuovo campo di allenamento dedicato al tennis. Alla cerimonia hanno partecipato Jannik Sinner e Rafa Nadal, che hanno dato il via a un evento speciale. Durante l’occasione, gli atleti sono stati protagonisti di un breve spettacolo, coinvolgendo anche alcuni membri del club di calcio. L’iniziativa ha suscitato interesse tra gli appassionati di entrambi gli sport.

Il Santiago Bernabéu apre le porte a una nuova contaminazione sportiva e simbolica: uno dei templi mondiali del calcio si trasforma in palcoscenico per il tennis. L’iniziativa, legata al Mutua Madrid Open, rappresenta molto più di una semplice operazione promozionale: è il tentativo riuscito di fondere due universi sportivi capaci di parlare a pubblici globali. Al centro della scena c’era Jannik Sinner, numero uno del mondo, chiamato a vivere un antipasto decisamente inedito prima dell’esordio nel torneo madrileno. Sulla terra battuta allestita all’interno dello stadio del Real Madrid, l’azzurro ha preso parte a un doppio che difficilmente troverà precedenti: al suo fianco Jude Bellingham, dall’altra parte della rete Rafael Nadal e Thibaut Courtois.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e Rafa Nadal al Bernabeu: inaugurato il campo di allenamento, show con gli assi del Real Madrid

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