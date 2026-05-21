Dopo oltre un mese di pausa, il campionato di motocross MXGP riprende con il Gran Premio di Francia, segnando il ritorno in pista delle competizioni ufficiali del 2026. La gara si svolgerà su un circuito appositamente preparato, con i piloti pronti a sfidarsi per ottenere punti e migliorare la loro posizione in classifica. La corsa rappresenta un momento chiave della stagione, con molti atleti che cercano di consolidare le proprie posizioni o di risalire la classifica generale.

Dopo una lunga pausa (oltre un mese) torna finalmente in scena il Mondiale di motocross 2026. Ci eravamo lasciati, infatti, a Pietramurata in occasione del Gran Premio del Trentino nella giornata di domenica 19 aprile, quindi si tornerà in azione nel corso del fine settimana in arrivo per un’altra tappa classica del calendario. Stiamo parlando del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Si gareggerà sul tracciato di Lacapelle Merival per una tappa di estrema importanza per l’intera stagione della classe regina. La sensazione è che lo scenario possa cambiare a breve, con diversi piloti che provano ad inserirsi nella lotta per il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, dopo la pausa si torna in scena con il GP di Francia per una classifica tutta da scrivere

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