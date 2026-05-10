Dopo il Gran Premio di Francia, la classifica mondiale della MotoGP 2026 vede Marco Bezzecchi ancora al comando con 128 punti, dopo aver disputato cinque gare. Jorge Martin si trova in seconda posizione a una lunghezza di distanza, con un punto di svantaggio rispetto all’italiano. La gara ha modificato leggermente le posizioni in vetta, mantenendo comunque Bezzecchi in testa alla classifica generale.

Marco Bezzecchi resta in testa alla classifica generale del Mondiale 2026 della MotoGP: dopo 5 gare l’italiano conduce con 128 punti, davanti allo spagnolo Jorge Martin, secondo a -1. I due hanno fatto il vuoto: Fabio Di Giannantonio è terzo a quota 84, a -44 dalla vetta. Pedro Acosta è quarto con 83 punti, davanti al nipponico Ai Ogura, quinto con 67, seguito da un trittico di spagnoli: Raul Fernandez è sesto con 62 punti, Marc Marquez è settimo con 57, Alex Marquez è ottavo con 55 punti. Seguono poi tre italiani. Nono posto per Francesco Bagnaia a quota 43, davanti ad Enea Bastianini, decimo con 39 punti, ed a Luca Marini, 11° a quota 33. Seguono il transalpino Johann Zarco, 12° a quota 29, il sudafricano Brad Binder, 13° con 28, l’iberico Fermin Aldeguer, 14° con 27, ed un altro azzurro, Franco Morbidelli, 15° a quota 27.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Martin ormai a -1 da Bezzecchi dopo il GP di Francia

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