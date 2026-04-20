Nek ha annunciato di prendersi una pausa dalla musica dopo aver concluso i concerti. Durante una trasmissione televisiva, ha commentato di sentirsi come se avesse il dono della bilocazione, riferendosi ai numerosi impegni tra palco e studio. L’artista ha spiegato di voler dedicare del tempo alla scrittura di nuovi brani, lasciando intendere un periodo di riflessione e creazione.

Modena, 20 aprile 2026 - "Ho quasi il dono della bilocazione”, scherza Nek in studio. E in effetti, tra palco e televisione, la sensazione è proprio quella. Reduce da una stagione da coach in The Voice su Rai1, Nek è tornato ospite a Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio in onda sul Nove, con il consueto mix di leggerezza e consapevolezza artistica che accompagna ormai la sua lunga carriera. In studio porta Nek Hits Live, il vinile che raccoglie i suoi successi storici in una nuova veste sonora. Un progetto che non si limita alla nostalgia, ma rilancia il repertorio riarrangiato con un suono più diretto ed essenziale. “Il disco che mi hai portato è un doppio vinile che raccoglie tutto”, spiega Fazio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nek e la pausa artistica dopo i concerti. L’annuncio da Fazio: “Bisogna scrivere qualcosa di nuovo”

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