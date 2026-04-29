Baveno torna il Fedora 26 Live Festival | musica e risottata per sostenere la Croce Rossa
A Baveno al via la seconda edizione del "Fedora 26 Live Festival". Venerdì 1° maggio, l'area del chiosco del parco di Villa Fedora diventa il centro di una giornata che unisce intrattenimento e solidarietà, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Cri di Baveno.Il programma musicale e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Si parla di: Eventi Baveno dal 24 aprile al 9 maggio; Baveno, torna il Fedora Live Festival.