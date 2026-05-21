Musica spettacoli ed eventi al Parco Tittoni

Dal 22 maggio al 6 settembre si svolgerà il festival di musica, spettacoli ed eventi nel parco di Villa Tittoni a Desio. La manifestazione si svolge nel giardino della storica villa situata in via Lampugnani. L'evento annuale prevede una serie di appuntamenti organizzati nel periodo estivo. La manifestazione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale che specifica le date di svolgimento e la location. La programmazione include diverse iniziative culturali e di intrattenimento in collaborazione con enti locali.

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Dal 22 maggio al 6 settembre torna lo storico festival di Villa Tittoni a Desio, nel giardino della storica villa di via Lampugnani. Che si trasforma in un vero e proprio "orto della cultura" dove gli artisti incontrano il pubblico e con musica spettacoli e tantissimi eventi. Il programmaSi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend in Brianza dal 22 al 24 maggio 2026: cosa c'è da fare Sullo stesso argomento Maggio Metropolitano: decima edizione, con spettacoli ed eventi gratuiti. Il calendario con gli eventi nei comuniDieci anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese e teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema e... Al Maggiolone tra musica sport ed eventiÈ in pieno svolgimento a Cassano Magnago il “Maggiolone Social Park”, il nuovo spazio eventi che inaugura la stagione primavera-estate trasformando... Musica, spettacoli ed eventi al Parco TittoniDal 22 maggio al 6 settembre torna lo storico festival di Villa Tittoni a Desio, nel giardino della storica villa di via Lampugnani. Che si trasforma in un vero e proprio orto della cultura dove gli ... monzatoday.it Parco Tittoni 2026, oltre tre mesi di eventi a Desio tra musica, incontri e spettacoliDal 22 maggio al 6 settembre torna il festival di Villa Tittoni. In cartellone concerti, divulgazione, party, teatro e iniziative per famiglie ... mbnews.it