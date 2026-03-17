La decima edizione del Maggio Metropolitano si svolge con numerosi spettacoli ed eventi gratuiti nei vari comuni. Il calendario degli appuntamenti viene aggiornato regolarmente per adattarsi alle richieste delle amministrazioni locali. Gli eventi includono rappresentazioni artistiche e iniziative culturali che coinvolgono diverse realtà del territorio. Il programma viene comunicato attraverso una serie di aggiornamenti continui che riflettono le variazioni e le aggiunte nel tempo.

Dieci anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese e teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema e nelle scuole: un legame che si consolida sempre di più tra la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il suo territorio. È stata illustrata nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Sindaca di Firenze, della Città Metropolitana e Presidente della Fondazione del Maggio, Sara Funaro, e del Sovrintendente Carlo Fuortes, la decima edizione del Maggio Metropolitano, progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze che porta l’eccellenza artistica capillarmente in tutti i 41 Comuni dell’area. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Metropolitano: decima edizione, con spettacoli ed eventi gratuiti. Il calendario con gli eventi nei comuni

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Aggiornamenti e notizie su Maggio Metropolitano

Discussioni sull' argomento Maggio Metropolitano: la presentazione della decima edizione in Palazzo Medici Riccardi; Avviso per la ricerca di un rappresentante della CM nel Consiglio Direttivo dell’associazione Tempo Reale; Elezioni amministrative 2026, si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 a Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano, Castellamonte e altri 19 comuni della Città Metropolitana.

Flavio Santoro si è insediato a Palazzo dei Leoni come vicesindaco metropolitano di Messina. Incontrati dirigenti e funzionari per avviare il coordinamento operativo fino alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. - facebook.com facebook