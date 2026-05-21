Musica sotto gli archi note per la bella stagione a Palazzo Sambonifacio

Un mese di concerti all’aperto nel clima mite di maggio e giugno, sei appuntamenti con la musica da camera del Novecento italiano ed europeo che disegnano un percorso di ascolto accuratamente meditato di un secolo che, come pochi altri, ha trasformato il linguaggio musicale: è la quinta edizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Julie et Toto plus proches que jamais | LA VILLA DES CŒURS BRISÉS | S05EP19 | COMPLET

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