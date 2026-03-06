La splendida voce di Victoire Bunel apre I Colloqui di Musica a Palazzo Sambonifacio

Sabato 7 marzo alle 18.00 si tiene a Palazzo Sambonifacio l’apertura dell’edizione 2026 dei Colloqui di Musica. La protagonista dell’evento è Victoire Bunel, mezzosoprano di rilievo internazionale, nota per la voce dal timbro ricco e la musicalità coinvolgente. L’appuntamento prevede un colloquio-concerto che invita il pubblico a immergersi in un’esperienza musicale unica.

Sabato 7 marzo alle 18.00, si inaugura l'edizione 2026 dei Colloqui di Musica con un colloquio-concerto che avrà come protagonista Victoire Bunel, mezzosoprano di fama internazionale, con una voce di straordinaria bellezza timbrica e una musicalità che trasforma ogni programma in un'esperienza memorabile. La cantante è regolarmente ospite delle più importanti istituzioni musicali europee, è quindi per noi un privilegio ospitarla nell'intima atmosfera della Sala Omizzolo Peruzzi di Palazzo Sambonifacio.

Colloqui di musica: una primavera di appuntamenti a palazzo SambonifacioLa Fondazione Omizzolo-Peruzzi inaugura il nuovo ciclo di conversazioni su argomenti musicali: si parte sabato con un colloquio-concerto

