Colloqui di musica | una primavera di appuntamenti a palazzo Sambonifacio

Da sabato 7 marzo alle 18, la Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi avvia la nuova stagione dei “Colloqui di musica” a palazzo Sambonifacio. Il ciclo di incontri si propone di approfondire temi legati alla musica attraverso conversazioni con esperti, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e confronto. Gli appuntamenti continuano per tutta la primavera, coinvolgendo appassionati e curiosi di tutte le età.

La Fondazione Omizzolo-Peruzzi inaugura il nuovo ciclo di conversazioni su argomenti musicali: si parte sabato con un colloquio-concerto Il nuovo anno di programmazione della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi inaugura come da tradizione con i “Colloqui di musica”, un ciclo di conversazioni pensato per riscoprire il piacere dell’ascolto e della conoscenza condivisa, in arrivo da sabato 7 marzo, alle 18.00 (orario di tutti gli appuntamenti), nella suggestiva cornice della Sala Omizzolo Peruzzi, a Palazzo Sambonifacio (in via Isabella Andreini 4, a Padova), tra manoscritti musicali, strumenti, libri, fotografie d’epoca, quadri, mobili e oggetti caratteristici appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

