A Malborghetto di Boara torna l’appuntamento con ’RockaFe’, un evento dedicato alla musica dal vivo, al cibo e alla solidarietà. La manifestazione, alla sua trentatreesima edizione, si svolgerà da domani fino al 2 giugno, offrendo un’occasione per ascoltare diversi gruppi musicali e gustare specialità gastronomiche. L’evento, che coinvolge la comunità locale, si svolge in un’area dedicata alla musica e alla convivialità.

Torna l’appuntamento con la grande musica a Malborghetto di Boara, dove da domani fino al 2 giugno andrà in scena ’ RockaFe ’, giunto alla sua trentatreesima edizione. L’evento musicale è nato infatti nel 1993 all’interno della sagra di San Maurelio e poi si è sviluppato in forma autonoma. La finalità principale è quella di dare uno spazio alle giovani band emergenti, soprattutto alla musica che non ha voce e ambiti dove farsi sentire, incentivando con il concorso ’Memorial Paolo Laccetti’ la produzione di opere proprie. L’alternarsi ogni anno sul palco di decine di gruppi di varia provenienza, estrazione ed indirizzo musicale favorisce l’incontro e lo scambio culturale tra i protagonisti e gli spettatori presenti ogni sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica dal vivo, buon cibo e solidarietà con ’RockaFe’

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