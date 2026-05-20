Rockafe dica 33 | torna l' evento con la musica dal vivo il cibo ferrarese e la solidarietà

Quest'anno, l'evento musicale torna a celebrare il suo trentatreesimo compleanno, dopo essere nato nel 1993 all’interno della sagra di San Maurelio a Malborghetto di Boara. Con il passare degli anni, si è sviluppato come manifestazione autonoma, caratterizzata da un concorso rivolto a gruppi cittadini e non. Oltre alla musica dal vivo, l'evento prevede anche la partecipazione del cibo ferrarese e attività di solidarietà. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, attirando pubblico da tutta la regione.

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