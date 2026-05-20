Rockafe dica 33 | torna l' evento con la musica dal vivo il cibo ferrarese e la solidarietà
Quest'anno, l'evento musicale torna a celebrare il suo trentatreesimo compleanno, dopo essere nato nel 1993 all’interno della sagra di San Maurelio a Malborghetto di Boara. Con il passare degli anni, si è sviluppato come manifestazione autonoma, caratterizzata da un concorso rivolto a gruppi cittadini e non. Oltre alla musica dal vivo, l'evento prevede anche la partecipazione del cibo ferrarese e attività di solidarietà. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, attirando pubblico da tutta la regione.
‘Rockafe’ compie 33 anni. Si tratta di un evento musicale nato nel 1993 all'interno della sagra di San Maurelio a Malborghetto di Boara e poi sviluppatosi in forma autonoma, organizzato nella forma concorso rivolta a gruppi cittadini e non.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa finalità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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