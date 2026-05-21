Musica a scuola anche d’estate l’Emilia-Romagna finanzia progetti gratuiti con 2,65 milioni

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico con un budget di 2,65 milioni di euro destinato a finanziare progetti di alfabetizzazione ed educazione musicale nelle scuole per l’anno scolastico 202627. L’obiettivo è sostenere iniziative gratuite che coinvolgano studenti di tutte le età, anche durante il periodo estivo. La decisione mira a promuovere attività musicali all’interno del sistema scolastico, con fondi disponibili per le istituzioni interessate a sviluppare progetti specifici in ambito musicale.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo avviso pubblico da 2 milioni e 650mila euro per finanziare progetti di alfabetizzazione ed educazione musicale nell’anno scolastico 202627. La misura, sostenuta con risorse europee del Programma regionale Fse+ 202127, è rivolta a studentesse e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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