Ricerca sanitaria Emilia-Romagna da podio 35 progetti e 14 milioni

L’Emilia-Romagna si posiziona in testa nella ricerca sanitaria, secondo le ultime valutazioni del ministero. La regione vanta 35 progetti finanziati e un investimento complessivo di 14 milioni di euro. I cinque Irccs presenti nella regione sono tra i migliori in Italia, confermando la solidità del settore sanitario regionale. I dati evidenziano un livello elevato di attività e di finanziamenti destinati alla ricerca medica.

L’ Emilia-Romagna si conferma medaglia d’oro nella ricerca sanitaria. Secondo l’ultima valutazione ministeriale, i cinque Irccs regionali si collocano tra i migliori in Italia. E la regione sale sul podio nel Bando ricerca finalizzata 2024, con 35 progetti finanziati per oltre 14 milioni di euro: produzione scientifica, capacità di attrarre risorse, complessità assistenziale e trasferimento tecnologico sono tra i principali criteri di valutazione. Per un investimento che ogni anno si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro. La ricerca sanitaria guarda al futuro con una visione sempre più integrata. L’obiettivo è costruire un vero e proprio ecosistema fondato su collaborazione, condivisione di competenze e coinvolgimento di diversi attori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricerca sanitaria. Emilia-Romagna da podio, 35 progetti e 14 milioni Sanità Emilia-Romagna al top: 35 progetti finanziati per 14 milioni di euroBologna, 8 aprile 2026 – La qualità, la professionalità e la capacità di attrazione di risorse del territorio. Fine settimana da podio per l’Alga Atletica Arezzo: tre medaglie tra Toscana ed Emilia RomagnaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Temi più discussi: Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza, i 5 Irccs tra i migliori a livello nazionale secondo l’ultima valutazione ministeriale; L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesi; Quattordici milioni per 35 progetti di ricerca, Emilia Romagna prima in Italia; Sanità Emilia-Romagna al top: 35 progetti finanziati per 14 milioni di euro. Ricerca sanitaria, Emilia-Romagna ai vertici: l’Ausl di Reggio Emilia tra i protagonistiLa ricerca sanitaria dell’Emilia-Romagna si conferma tra le eccellenze italiane, sia per qualità scientifica sia per capacità di attrarre risorse. Le ... redacon.it L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesia Regione è prima in Italia per numero di progetti finanziati presentati da Aziende sanitarie, con una forte leadership di donne e ricercatori under 40 ... bolognatoday.it La ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, secondo le ultime valutazioni ministeriali e i risultati dei bandi, conferma la propria eccellenza. E guarda avanti, adottando una visione sempre più unitaria, per la costruzione di un vero e proprio ecosistema, sostenuto o - facebook.com facebook