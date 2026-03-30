Pasqua nei Musei 2026 a Roma | ingressi gratuiti visite guidate e laboratori

Dal 1° al 6 aprile 2026, Roma organizza l’evento “Pasqua nei Musei”, durante il quale numerosi musei civici e aree archeologiche resteranno aperti con ingressi gratuiti. L’iniziativa prevede visite guidate, laboratori e attività didattiche rivolte ai visitatori di tutte le età. La settimana Santa viene così accompagnata da un’offerta culturale speciale, con aperture straordinarie e programmi dedicati.

Dal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite nei musei civici e nelle aree archeologiche della città. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Zètema Progetto Cultura, l’iniziativa offre un’occasione unica per scoprire il patrimonio artistico e culturale della capitale in un periodo speciale dell’anno. Ingresso gratuito a Pasqua. Il giorno di Pasqua, in concomitanza con la prima domenica del mese, tutti i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale saranno ad accesso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di MonrealeNella prima domenica del mese a ingresso gratuito, alle 11 una visita didattica che ripercorre oltre sessant’anni di arte contemporanea attraverso... Leggi anche: Musei gratis la prima domenica del mese: visite guidate e laboratori al Salinas, Riso e Chiostro di Monreale