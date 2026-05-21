La lunga notte dei musei | sabato visite e concerti

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera a Cesena si svolge l’evento ‘La Notte dei Musei 2026’, durante il quale il patrimonio artistico e storico della città sarà aperto al pubblico con visite guidate, mostre e percorsi speciali. Numerose attività, tra cui letture e concerti, coinvolgeranno i visitatori fino a tarda notte. L’evento prevede l’illuminazione di diverse strutture culturali e spazi pubblici, creando un’atmosfera particolare in tutta la città. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire i luoghi di interesse culturale del centro storico.

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Sabato sera la città Cesena si illumina con ‘La Notte dei Musei 2026’. Per una sera, il patrimonio artistico e storico cittadino si animerà attraverso visite guidate, mostre, letture, concerti e percorsi speciali. Gli eventi sono gratuiti. Alla Biblioteca Malatestiana si terrà la mostra ‘Arrigo Bugiani e i Libretti di Mal’Aria. L’avventura editoriale di un uomo angelico’. La Casa Museo Renato Serra proporrà il percorso ‘Letteratura, musica, coscienza e il fatto della guerra’. Gli studenti dell’istituto Renato Serra accompagneranno i visitatori alla scoperta della casa museo, con la voce narrante di Lorenzo Pieri e le musiche degli studenti del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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