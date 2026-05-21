Municipi nel Centro Est la settima giunte itinerante
Il municipio Centro Est ospiterà oggi, giovedì 21 maggio, la settima giunta itinerante del territorio. L’evento si svolgerà a Palazzo Tursi, nella Sala giunta vecchia. Questa iniziativa prevede una riunione del gruppo amministrativo in un luogo diverso rispetto alle sedi abituali, con l’obiettivo di incontrare direttamente i cittadini e affrontare questioni locali. La presenza della giunta in questa sede rappresenta una delle tappe del calendario delle attività dedicate alla partecipazione pubblica nel municipio.
Oggi, giovedì 21 maggio, si terrà la settima giunta itinerante nel Municipio Centro Est. La giunta si svolgerà a Palazzo Tursi, in Sala giunta vecchia.La riunione di giunta con focus sul territorioLa prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l'illustrazione e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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