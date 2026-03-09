Dipingere la disabilità con i colori dell’anima | mostra itinerante al centro Arte Perini

Fino a giovedì 2 aprile, il centro Arte Perini di Castelvetro ospita la mostra itinerante di Loredana Fantato intitolata Dipingere la disabilità con i colori dell’anima. La rassegna presenta opere che combinano arte e esperienze di vita, offrendo una riflessione diretta sulla relazione tra disabilità e espressione artistica. La mostra si sviluppa all’interno di uno spazio dedicato all’arte e alla cultura.

Fino a giovedì 2 aprile il Centro Arte Perini (Cap) di Castelvetro accoglie la mostra itinerante di Loredana Fantato, Dipingere la disabilità con i colori dell’anima, un progetto che intreccia arte e vissuto in modo profondo e autentico. Già dal titolo si percepisce la tensione emotiva che attraversa l’intero percorso espositivo: la pittura diventa strumento di racconto, gesto affettuoso, sguardo capace di andare oltre la superficie per cogliere la luce interiore delle persone ritratte. Le tele presentate raccontano volti, espressioni, attimi sospesi. Ragazze e ragazzi con sindrome di Down emergono dalla materia pittorica con una forza dolce e intensa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

